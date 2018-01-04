Читатель спрашивает: Что означает выражение «мухасабейи-нафс», которое встречается в религиозных источниках?

«Мухасабейи-нафс» означает спрос со своего «нафса» (души, человеческих желаний, противоречащих положениям шариата). В хадисах написано, что прежде чем спросят с вас (после смерти), спросите сами с себя. В религии одобряется, если человек каждый вечер перед сном будет отчитываться перед собой за деяния, совершенные в течение дня. Если согрешил, то должен покаяться, если же совершил благое деяние, должен возблагодарить Аллаха за это. Совершать «мусахабейи-нафс» желательно хотя бы раз в неделю. Это приводит к повышению чувства ответственности и воздержанию от грехов.