ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Почему суру «Йасин» называют душой Корана? Почему суру «Йасин» называют душой Корана?
Имеются ли различия между покаяниями человека, нарушившего заповеди Аллаха и поправшего чужие права? Имеются ли различия между покаяниями человека, нарушившего заповеди Аллаха и поправшего чужие права?
Если глава семьи кутила и заботится о семье, то можно ли втайне от него помогать этой семье? Если глава семьи кутила и заботится о семье, то можно ли втайне от него помогать этой семье?
В Иране проходят массовые демонстрации в поддержку правительства В Иране проходят массовые демонстрации в поддержку правительства
Аятолла Хаменеи: враги Ирана объединились, чтобы навредить властям страны Аятолла Хаменеи: враги Ирана объединились, чтобы навредить властям страны

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Янв.2018
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Новости » Новости по миру

Саакашвили приговорен к трем годам лишения свободы

Судья Тбилисского городского суда Георгий Аревадзе огласил решение по части обвинения в отношении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по делу Сандро Гиргвлиани. Как сообщает İslam.az со ссылкой на грузинские СМИ, судья признал Саакашвили виновным, и приговорил к лишению свободы сроком на 3 года.

По делу Сандро Гиргвлиани Михеилу Саакашвили предъявлено обвинение по статье "злоупотребление служебными полномочиями".

Согласно следствию, М. Саакашвили незаконно пообещал руководителю Департамента конституционной безопасности (ДКБ) Дате Ахалая, что помилует осужденных за убийство Сандро Гиргвлиани и затем уже в обход Комиссии по помилованию помиловал Геронтия Алания, Михаила Бибилуридзе, Автандила Апциаури и Александра Гачава, создав правовой рычаг для условно-досрочного освобождения осужденных.


Опубликовано:5 Январь, 2018  12:33, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
5 Январь, 2018
Обнародована численность мусульман в США
5 Январь, 2018
При взрыве в Кабуле погибло 20 человек
5 Январь, 2018
На востоке Турции за пол года задержании 26 человек за связи с ИГ
4 Январь, 2018
В Саудовской Аравии начали набор инструкторов в «женскую» школу вождения
4 Январь, 2018
В Иране в результате антитеррористической операции погибли трое военнослужащих

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
5 Январь, 2018

104-летнюю чеченку вместо Кербелы обманом привезли в Гедабек
5 Январь, 2018

Обнародована численность мусульман в США
5 Январь, 2018

Эрдоган обвинил США и Израиль во вмешательстве во внутренние дела Ирана
5 Январь, 2018

Генпрокурор: Протесты в Иране организовал "Аятолла Майк"
5 Январь, 2018
Совбез ООН по инициативе США обсудит ситуацию в Иране
5 Январь, 2018
Саакашвили приговорен к трем годам лишения свободы
5 Январь, 2018

При взрыве в Кабуле погибло 20 человек
5 Январь, 2018

Что означает выражение «мухасабейи-нафс», которое встречается в религиозных источниках? Ислам в вопросах
5 Январь, 2018

На востоке Турции за пол года задержании 26 человек за связи с ИГ
5 Январь, 2018
Армяне нарушили режим прекращения огня 125 раз за сутки
4 Январь, 2018
В Саудовской Аравии начали набор инструкторов в «женскую» школу вождения
4 Январь, 2018

В Иране в результате антитеррористической операции погибли трое военнослужащих
4 Январь, 2018

Париж оказался равнодушен к будущему джихадисток из Франции
4 Январь, 2018
США при Трампе приняли меньше всего беженцев за последние 15 лет
4 Январь, 2018
Минобороны РФ об уничтоженных в Сирии самолетах
4 Январь, 2018

Власти Ирана заявили о завершении смуты в стране
4 Январь, 2018
Подразделения вооруженных сил Армении нарушили режим прекращения огня 105 раз за сутки
4 Январь, 2018

СМИ: В Турции отправят в отставку 18 министров
4 Январь, 2018

Почему суру «Йасин» называют душой Корана? Ислам в вопросах
4 Январь, 2018

Более 10 человек погибли в результате взрыва в мечети на северо-востоке Нигерии
4 Январь, 2018

Лидер "Хезболлах" назвал сроки окончательной победы в Сирии
3 Январь, 2018

Российский вертолет потерпел крушение в Сирии, пилоты погибли
3 Январь, 2018

В Иране проходят массовые демонстрации в поддержку правительства Видео
3 Январь, 2018
Иран потребовал от США вывести войска из Сирии
3 Январь, 2018
Трамп хочет прекратить финансовую помощь властям Палестины
3 Январь, 2018

Если глава семьи кутила и заботится о семье, то можно ли втайне от него помогать этой семье? Ислам в вопросах
3 Январь, 2018
Армяне нарушили режим прекращения огня 126 раз за сутки
3 Январь, 2018

Силы безопасности Ирака ликвидировали боевиков группировки ИГ
3 Январь, 2018

Аятолла Хаменеи: враги Ирана объединились, чтобы навредить властям страны
2 Январь, 2018

Власти Ирана задержали свыше 150 предполагаемых зачинщиков протестов
2 Январь, 2018

Израиль в 2017 году задержал 6742 палестинца
© 2018 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com