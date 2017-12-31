Генпрокурор: Протесты в Иране организовал "Аятолла Майк"

Генпрокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери заявил о заговоре США, Израиля и Саудовской Аравии, направленном на разжигание беспорядков в стране, сообщает агентство IRNA.

По словам Монтазери, главным проектировщиком плана и создателем группы по разжиганию беспорядков в Иране был Майкл Д'Андреа, который раньше руководил отделом ЦРУ по борьбе с терроризмом, передает İslam.az со ссылкой на haqqin.az.

"Для создания беспорядков в Иране была создана специальная группа, в которую входили США, Израиль и Саудовская Аравия. Группу возглавляли Майкл Д'Андреа и один из офицеров, связанных с израильской внешней разведкой "Моссад". Все расходы группы оплачивала Саудовская Аравия", — заявил генпрокурор Ирана.

Монтазери добавил, что план был назван "Доктрина последовательной конвергенции" и данные для его разработки собирались на протяжении нескольких лет. По его словам, в разработке также участвовала леворадикальная иранская группировка "Организация моджахедов иранского народа" (ОМИН), последователи монархического режима, националисты и несколько группировок, связанных с коммунистами.

Генпрокурор заявил, что были созданы две операционные ячейки в иракском городе Эрбиле и в Афганистане с целью привлечь к протестам членов террористической группировки "Исламское государство".

В июне 2017 года газета New York Times со ссылкой на источники в американской разведке сообщила, что руководить "иранским" направлением в ЦРУ теперь будет Майкл Д'Андреа по прозвищу "Темный принц" и "Аятолла Майк". Ранее он курировал операцию по поиску Усамы бен Ладена, лидера террористической группировки "Аль-Каида", который был уничтожен в результате операции американского спецназа в 2011 году.