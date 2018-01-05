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Новости

104-летнюю чеченку вместо Кербелы обманом привезли в Гедабек

104-летнюю жительницу Чечни Мадину Алиеву в преддверии Нового года нашли замерзающей на улицах Гедабека. После оказания первой медицинской помощи пожилую женщину доставили в приют в Баку. Об этом haqqin.az сообщили в Общественном объединении помощи женщинам «Темиз Дунья».

104-летняя Мадина Алиева была практически без сознания, когда ее нашли на улице сотрудники Управления полиции Гедабекского района.

По словам главы Общественного объединения «Темиз Дунья» Мехрибан Зейналовой, в документах Мадины Алиевой говорится, что она 1914 года рождения и является гражданкой России. Женщина свободно говорит на азербайджанском языке, однако не помнит, каким образом оказалась в Гедабеке.

Мадина Алиева рассказывает, что прожила очень тяжелую жизнь. В советское время она была депортирована из Чечни.

«Моя мать чеченка, а отец араб. Сама я родилась в Мекке. Потом моя мать забрала меня с собой в Чечню, откуда потом нас депортировали», - рассказывает Мадина Алиева.

У пожилой женщины никогда не было детей. После смерти мужа она занималась торговлей и везла в Чечню товары из Азербайджана. Здесь она и выучила азербайджанский язык.

Мадина Алиева утверждает, что выехала из Чечни для того, чтобы совершить паломничество в Кербелу. Однако по дороге ее обманули трое женщин и привезли в Гедабек. Попутчицы украли у нее 200 долларов и золотые сережки.

Женщина в настоящее время находится в приюте. Ей трудно ходить и кушать без посторонней помощи. Несмотря на это, она хочет вернуться в Чечню, где находится ее дом. По этой причине, ее перевели в приют Матери Терезы. Решение о ее отправке в Чечню может быть принято в ближайшие дни.


Опубликовано:5 Январь, 2018  15:39, ]]>Печать]]>
 
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