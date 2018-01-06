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США заморозили $125 млн помощи беженцам из Палестины по каналам ООН

Администрация США заморозила $125 млн, которые должны были пойти на финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).


Как передает Islam.az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу информационный портал Axios со ссылкой на дипломатические источники.

Как сообщается, данная сумма составляет треть от ежегодных взносов, которые США перечисляет БАПОР. Вашингтон должен был перечислить деньги еще 1 января. По данным портала, данные средства будут заморожены, пока администрация США не завершит рассмотрение вопроса об оказании помощи Палестине.

Во вторник президент США Дональд Трамп предложил прекратить оказывать финансовую помощь Палестине за нежелание вести переговоры с Израилем о мире.


Опубликовано:6 Январь, 2018  06:24, ]]>Печать]]>
 
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