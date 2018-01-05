Читатель спрашивает: Как поступить, если до похорон саван покойника запачкался кровью и скверной?

Похороны покойника должны полностью соответствовать требованиям шариата. Его следует завернуть в саван, а до захоронения выполнить намаз по покойнику. Если саван будет запачкан скверной, то это будет противоречить шариату. Иногда из тела усопшего выделяется скверна и кровь. Чтобы предотвратить это, следует как можно быстрее предать тело земле. Если все же саван запачкался, то эту часть следует промыть или же срезать. Если это не поможет, саван следует обновить, и лишь после этого захоронить тело.