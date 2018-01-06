Читатель спрашивает: Какова должна быть длина бороды у мужчин?

По шариату мужчинам, согласно обязательной предосторожности, запрещено брить бороду на корню, например, бритвой. Минимальный размер бороды зависит от мнения окружающих. То есть, на лице у мужчины должно быть как минимум столько волос, чтобы окружающие могли сказать «у него есть борода». Верхний же предел волосяного покрова на лице должен быть таким, чтобы поместился в ладони. То есть, если человек сожмет бороду в ладони, то она не должна выходить за пределы ладони по ширине более 4-х пальцев. Этот предел считается желательным, держать бороду размером, превышающим этот предел, не является грехом.