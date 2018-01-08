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Новости

Над Йеменом разбился самолет аравийской коалиции

Йеменские хоуситы сообщили, что сбили истребитель международной коалиции во главе с Саудовской Аравией над провинцией Саада на севере Йемена.

Как передает İslam.az, об этом сообщило контролируемое хоуситами информагентство Saba.

По сообщению же Al Arabiya, возглавляемая Саудовской Аравией коалиция заявила, что "в результате специальной операции два пилота, которые находились в разбившемся самолете, спасены". Также указывается, что боевой самолет коалиции разбился "из-за технической неисправности во время возвращения на базу после выполнения задания над территорией Йемена".


Опубликовано:8 Январь, 2018  13:17, ]]>Печать]]>
 
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