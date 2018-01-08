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Новости » Точка зрения

В Сирии пойман игиловец из Азербайджана (Видео)

При попытке уйти в Турцию из Сирии задержан член экстремистской организации «Исламское государство» (ИГИЛ) из Азербайджана.

Его поймали бойцы отряда народной самообороны курдов «YPG».

Как передает İslam.az со ссылкой на Oxu.Az, на опубликованном в интернете видео мужчина объясняет по-турецки, что его зовут Разик Максимов и он из Азербайджана.

По его словам, он вступил в ИГИЛ в сентябре 2015-го года, жил на территории Сирии в провинциях Ракка, Маядин, городе Абу-Кемаль.

Как отмечает задержанный боевик, перейти через сирийскую границу - легко, «поскольку там много контрабандистов»:

«За деньги они перевозят в Турцию. Там есть возможность подделать документы, а оттуда уехать в Европу».

Помимо Р. Максимова, пресс-служба Сирийских демократических сил распространила видеоинтервью еще двоих игиловцев.

Один из них дагестанец Владимир Юрьевич Олейников, другой - мусульманин из Германии, который не называет своего имени. Все трое делают акцент на том, что из Турции было легко попасть в ИГИЛ.


Опубликовано:8 Январь, 2018  14:16, ]]>Печать]]>
 
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