Прошло заседание экспертов ОИС по молодежной политике

Сегодня, 8-го января, в главной штаб-квартире Организации Исламского Сотрудничества в Джидде состоялась заседание экспертной группы высших официальных представителей по молодежной политике стран ОИС.

Как сообщает İslam.az, высшие эксперты Министерств Молодежи и Спорта стран ОИС обсудили выполнение решений, принятых по «Молодежной стратегии» ОИС.

Выступивший на мероприятии председатель Молодежного Форума ОИС посол Эльшад Искендеров, представил участникам доклад о реализации решений 3-ей Сессии Конференции Министров Молодежи и Спорта ОИС, которая состоялась в октябре 2016-го года в Стамбуле, а также проинформировал о подготовке к 4-ой Сессии Конференции Министров Молодежи и Спорта ОИС, которую намечено провести в Баку.

На собрании было определено 9 основных приоритетных направлений, охватывающих молодежную политику на пространстве ОИС.

Напомним, что 4-ую Сессию Конференции Министров Молодежи и Спорта ОИС запланировано провести в 2018-м году в Баку, и Молодежный Форум ОИС исполняет функцию Секретариата этой Конференции.

Заседание экспертной группы по молодежной политике стран ОИС завершит свою работу завтра.