Женщины Саудовской Аравии впервые посетят футбольные матчи на этих выходных

В конце текущей недели поклонницы футбола Саудовской Аравии смогут посетить три матча национального первенства в трёх разных городах королевства, поскольку 12 января вступает в силу изданный в конце октября указ о снятии запрета на допуск женщин на футбольные стадионы в качестве зрителей.

Как передает Islam.az со ссылкой на Arabian Business, для женщин будут открыты специальные сектора на стадионах.

Допуск представительниц слабого пола на футбольные игры будет осуществляться посредством электронной системы, также для женщин этого государства разработана специальная билетная программа.