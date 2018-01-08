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Новости » Ислам в вопросах

Какой тематике посвящена книга «Аль-Мизан» и в чем ее особенность?

Читатель спрашивает: Какой тематике посвящена книга «Аль-Мизан» и в чем ее особенность?

«Аль-Мизан» считается одним из самых знаменитых толкований Корана, написанных в 20 веке. Автором книги является видный мусульманский ученый Алламе Сейид Мухаммад Хусейн Табатабаи (1903 - 1981). По национальности он был азербайджанцем и родился в Тебризе. При  написании тафсира «Аль-Мизан» применена редкая методика, Алламе Табатабаи даже считается основоположником новой методики толкования Корана. Этот метод – толкование Корана самим же Кораном. Автор при толковании аятов Корана использовал иные аяты, а при необходимости прибегал к помощи хадисов. В «Аль-Мизане» преобладают философские темы. Произведение написано на арабском языке и состоит из 20-ти томов. Переведен на многие языки.


Опубликовано:9 Январь, 2018  11:11, ]]>Печать]]>
 
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