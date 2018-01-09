Наследный принц Саудовской Аравии создал армию спецназначения

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин-Салман создал армию спецназначения.

Как сообщает Islam.az со ссылкой на Haber7, информацию распространил источник, близкий к королевской семье.

Элитное воинское подразделение “Аль-Саиф аль-Ажраб” будет функционировать при Службе королевской охраны. Согласно информации, операцию по задержанию принцев, министров, деловых людей и других официальных лиц осуществила в ноябре 2017 года именно эта бригада.

Название специального подразделения, связанного с королем Салманом, восходит к надписи, выгравированной на мече основоположника второго государства Саудовская Аравия Турки бин Абдуллы бин Мухаммеда аль-Сауда. На мече выгравирована надпись “Аль-Саиф аль-Ажраб“, что в переводе означает примерно следующее: “Меч, обагренный кровью заколотых им”.

Новая бригада состоит из 5 тысяч специально обученных военных.