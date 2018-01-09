Армия Сирии сообщила о нанесении Израилем ударов по району близ Дамаска

Израиль во вторник утром нанес несколько авиационных и ракетных ударов по военным объектам сирийских вооруженных сил, расположенным в районе Эль-Катифа близ Дамаска.

Как передает İslam.az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении министерства обороны Сирии.

В нем отмечается, что израильтяне нанесли удары по сирийской территории с использованием ракет класса "земля - земля" и военных самолетов. Сирийская армия сообщила, что ее средства противовоздушной обороны перехватили несколько ракет и поразили один израильский самолет. Информации о его судьбе нет.