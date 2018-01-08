Начал функционировать сервис "Коран Интерактив" (Видео)

Изучать Коран сложнее, чем английский или даже китайский, хоть он и переведен на многие языки. Здесь нельзя ничего зубрить или пропускать, ведь мудрость Аллаха - в каждой суре, каждом слове Корана. Суры и аяты нужно не просто читать, их надо осмысливать. Сам Аллах велел читать Коран размеренно, без суеты и спешки: «…И читай Коран размеренным чтением» (сура 73, аят 4).

Но далеко не все могут выделить несколько часов в день на вдумчивое чтение и осмысление, и не все могут посещать медресе при мечетях. Как передает İslam.az, сервис "Коран Интерактив" рассчитан на всех, кто хочет познать Священную Книгу в удобных для себя условиях.

Интерактивное обучение давно перестало быть экзотикой. По эффективности онлайн курсы не уступают стационарным учебным программам. "Коран Интерактив" - это полноценный курс по изучению Корана, помещенный на экран ноутбука или смартфона. Это ново, для кого-то необычно, но очень удобно.

Структура сервиса

"Коран Интерактив" объединяет разные форматы подачи материала:

Информационные статьи

Видеозаписи лекций

Картинки и инфографика

Посты в соцсетях

Проект предполагает постепенное и последовательное изучение Корана, от основ к вершинам. Одна сура - одна тема, дополненная упражнениями для закрепления пройденного. Почти как в школе или университете, с той разницей, что вы можете учиться в удобное для себя время. Материалы можно просматривать дома, на работе в обеденный перерыв, в метро или стоя в пробке. "Коран Интерактив" - это медресе в вашем смартфоне или ноутбуке!

Баллы и рейтинги

Минус многих онлайн курсов, даже хорошо проработанных - они скучные. Монотонная подача информации быстро надоедает, поэтому авторы разбавили образовательную часть игровыми элементами. К каждой теме прилагаются упражнения, за выполнение которых начисляются баллы. Это напоминает школьную систему оценивания знаний, которая у многих вызывает приятную ностальгию. А в разделе "Спринт" можно мериться баллами с другими участниками проекта. Система ежедневно выбирает "лидера дня" - участника, лидирующего по количеству баллов.

Участвовать в этом рейтинге не обязательно. Можно просто просматривать учебные материалы и постигать мудрость Священной книги.

Проект представлен во всех крупных соцсетях: Фейсбук, ВКонтакте, Ютубе. Видео и другие материалы можно репостить, лайкать, комментировать - все максимально открыто и доступно. За "чистотой" комментариев следят модераторы проекта - все некорректные и провокационные высказывания оперативно удаляются.

"Коран Интерактив" - это не обособленный сервис, а часть уникальной соцсети Шакирд для мусульман и тех, кто интересуется мусульманской культурой. Это бесплатно и ни к чему не обязывает.

Изучайте, интересуйтесь, вливайтесь https://shakird.com/ru/quran