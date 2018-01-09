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В Иране во время акций протеста задержали около 3,7 тысячи человек

Порядка 3,7 тысячи человек были задержаны в ходе протестов, проходивших в различных городах Ирана в течение нескольких дней с конца 2017 года.

Как сообщает İslam.az со ссылкой на «РИА Новости», об этом заявил член комитета по вопросам образования в парламенте страны Махмуд Садеги.

«Принимая во внимание тот факт, что задержания этих лиц производились различными органами правопорядка и безопасности, невозможно назвать точное число задержанных студентов», - заявил Садеги, отметив, что общее число задержанных по всей стране составляет порядка 3,7 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что власти Ирана задержали главных организаторов протестных акций, при этом отпустив большинство ранее задержанных.

Отметим, в крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря минувшего года несколько дней подряд проходили массовые акции социального протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. Ранее сообщалось, что около 450 человек были задержаны за последние три дня в связи с протестами в Тегеране.

Всего в ходе протестных акций погибли 20 человек, включая одного сотрудника полиции.


Опубликовано:9 Январь, 2018  15:29, ]]>Печать]]>
 
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