В Узбекистане запрещен повторный Хадж

В Узбекистане введены новые требования к паломникам и ограничения на повторный Хадж.

Как сообщает İslam.az со ссылкой на СМИ Узбекистана, об этом говорится в тексте постановления Кабинета министров этой страны.

Теперь требуется, чтобы желающие совершить Хадж, ранее его не совершали. Ранее для повторного совершения Хаджа требовалось, чтобы паломник не совершал данный обряд последние 5 лет.

Отбор кандидатов на совершение паломничества Хадж будут осуществлять созданные районным (городским) хокимом рабочие группы из 7-ми человек.

Напомним, в начале декабря прошлого года Духовное управление мусульман Узбекистана ужесточило требования к желающим отправиться в Мекку для совершения Хаджа.

Так, кандидат на совершение Хаджа должен иметь достаточно денежных средств, необходимых для совершения большого паломничества, а также должен быть авторитетной личностью в своей махалле.