Читатель спрашивает: Как поступить, если человеку подарили мясные изделия, употребление которых запрещено?

Всегда следует избегать запрещенных (харам) продуктов. Если человеку подарили продукты, употребление в пищу которых запрещено, он должен или выбросить их, или же скормить животным. Но следует учесть, что харамные продукты нельзя скармливать животным, мясо которых употребляется в пищу; следует скормить собаке, кошке и т.п. Иногда люди сами не употребляют подаренные запрещенные продукты, а передаривают соседям или близким, оправдываясь тем, что эти люди все равно не соблюдают предписания шариата. Это ошибочное мнение. Харам является законом для всех. Если человек не употребляет харам, то не должен способствовать употреблению харама другими.