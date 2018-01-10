В Пакистане смертник устроил взрыв: 7 погибших

В пакистанском городе Кветта произошел взрыв, в результате которого погибло по меньшей мере 7 человек, еще 23 получили ранения.

Как передает İslam.az со ссылкой на gazeta.ru, количество жертв, скорее всего, возрастет, поскольку часть раненых находится в критическом состоянии.

Отмечается, что целью атаки был полицейский грузовик, который находился возле защищенного квартала города, в котором располагаются административные ведомства города Кветта.

Механизм в действие привел террорист-смертник, который подошел к грузовику.