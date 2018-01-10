Нетаньяху о ракетных ударах по Сирии

Израиль действует так, чтобы не допустить передачи ливанскому движению "Хезболлах" современных вооружений через территорию Сирии, передает РИА Новости высказывание главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху.

"Мы придерживаемся долгосрочной политики предотвращения передачи "Хезболлах" через сирийскую территорию вооружений, меняющих правила игры", — сказал Нетаньяху.

"Эта политика не изменилась. При необходимости мы поддерживаем ее конкретными действиями", — добавил он.

Израильские власти признают, что десятки раз наносили удары по территории Сирии, и чаще всего объясняют их необходимостью сорвать переправку "Хезболлах" зенитных систем, противотанковых комплексов или дальнобойных ракет.

Напомним, ранее сирийская армия объявила, что минувшей ночью несколько израильских ракет разорвались рядом с неназванным военным объектом САР в провинции Дамаск и нанесли ему материальный ущерб. Сирийцы говорят, что их силы ПВО перехватили часть ракет, выпущенных ВВС Израиля, и обстреляли самолет, который участвовал в налете.