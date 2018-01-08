Cирийская армия ведет бои с "Джебхат ан-Нусрой" у авиабазы в Идлибе

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Сирийская армия ведет ожесточенные бои с "Джебхат ан-Нусра" на подступах к авиабазе в провинции Идлиб.
Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил источник.
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