Госдеп США включил Азербайджан в список стран с повышенной угрозой безопасности для своих туристов

Государственный департамент США запустил новую систему оповещения направляющихся в другие страны американских туристов об угрозах их безопасности во время путешествия. Азербайджан включен во вторую категорию стран с точки зрения угроз безопасности.

Как сообщает Islam.az, целью создания данной системы является усиление защиты граждан США за рубежом.

Все страны мира поделены на 4 категории с точки зрения безопасности путешествия туда: категория 1 – Достаточно обычных мер предосторожности, категория 2 - Проявите повышенную осторожность при посещении страны; категория 3 – Пересмотрите свое решение о поездке в эту страну; категория 4 - Не путешествуйте в эту страну.

Отметим, что деление является условным и носит рекомендательный, а не обязательный характер.

Азербайджан отнесен ко второй категории стран, как отмечается на сайте системы, "в связи с риском терроризма". Также Госдепартамент США рекомендует не посещать нагорно-карабахский регион Азербайджана в связи с конфликтом.

"В результате нагорно-карабахского конфликта продолжают гибнуть люди. Периодические перестрелки и использование артиллерийских систем, в том числе наземные мины и минометы приводят к гибели и ранениям людей каждый год. Избегайте дорог вблизи «линии соприкосновения» и дорог вблизи международной границы между Арменией и Азербайджаном", -отмечается в рекомендации Госдепа США.