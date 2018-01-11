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Премьер Канады: около 60 человек, связанных с ИГ, вернулись в страну

Около 60 канадских граждан, связанных с террористической группировкой "Исламское государство" , вернулись с Ближнего Востока на родину и теперь находятся под надзором спецслужб. Как передает Islam.az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил 10 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо, выступая в мэрии города Гамильтон.

"[С 2015 года] число вернувшихся [на родину] бойцов ИГ или потенциальных бойцов ИГ <...> составляет около 60 человек, и за ними постоянно следят наши разведывательные службы", - сказал он. "Мы несем ответственность за безопасность канадцев и наших сообществ и никогда не пойдем на компромиссы [в этом вопросе]", - отметил глава правительства. Он также заверил собравшихся в мэрии чиновников и простых граждан, пришедших на эту встречу, в том, что они "находятся в полной безопасности".


Опубликовано:11 Январь, 2018  09:58, ]]>Печать]]>
 
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