Как должен поступить человек, который ранее ненамеренно присвоил чужое имущество, а теперь невозможно найти владельца?

Читатель спрашивает: Как должен поступить человек, который ранее ненамеренно или же по халатности присвоил чужое имущество, а теперь невозможно найти владельца имущества?

Человек, присвоивший чужое имущество, попрал чужие права. В хадисах указано, что даже в Судный день Аллах не простит того, кто предстанет пред Ним поправшим чужие права, и лишь после прощения того человека, тот сможет предстать пред Всевышним. Если человек найдет того, чье имущество незаконно присвоил и получит его прощение, а затем искренне покается, Аллах простит его. Если же невозможно найти владельца имущества, то человек должен отдать это имущество или же стоимость в качестве милостыни от имени владельца. После этого должен покаяться и попросить Аллаха простить его.