Пророк Мухаммад (с): "Иногда человек произносит слово, которым Аллах доволен, и человек даже не предполагает, что это слово достигнет мест, которых оно на самом деле достигает. Благодаря этому слову, Аллах наградит его Своим довольством вплоть до Судного дня. Иногда человек произносит слово, которое гневит Аллаха, и человек даже не предполагает, что это слово достигнет мест, которых оно на самом деле достигает. Благодаря этому слову, Аллах будет гневаться на него вплоть до Судного дня, пока не встретится с ним".

("Ат-Тагриб ват-Трахиб", стр.537, хадис 45)