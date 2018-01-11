В Греции законодательно ограничили шариат

Парламент Греции принял закон, который значительно ограничивает применение на территории страны законов шариата, которые действуют для мусульманского меньшинства во Фракии с 1923 года, после так называемой малоазиатской катастрофы.

Как собощает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, согласно новому закону, теперь обращаться к муфтию по семейным делам (браки, разводы, завещания и т.п.) необязательно.

Вместо этого, мусульманам предлагается обращаться в суд. Кроме того, закон определяет порядок назначения муфтия, а также его зарплату, необходимый уровень компетенции, обязанности в отношении мусульман, проживающих в Греции и ряд других вопросов.

Стоит отметить, что против закона выступили только ультраправые партии, которые требуют полного запрета применения законов шариата на территории Греции.

Напомним, шариатские суды действуют во Фракии (исторической и географической области на востоке Балкан, разделенной между Грецией, Турцией и Болгарией) с 1923 года в соответствии с международными обязательствами, взятыми Грецией на себя по Лозаннскому договору.

После поражения Греции в греко-турецкой войне 1919-1922 годов и обмена населением между Грецией и Турцией в 1923 году во Фракии осталось около 100 тысяч мусульман. Для них и действовали законы шариата.