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Мусульманам-рохинья помогут получить удостоверения личности

Группа общественных деятелей из Малайзии реализует проект, благодаря которому мусульмане-рохинья смогут удостоверить свою личность во всех странах мира, сообщает Анадолу.

В соответствии с проектом, планируется обеспечить удостоверяющим личность документом тех, кто был вынужден бежать от насилия в штате Аракан в Мьянме и не имеет никакого статуса в обществе.

Как сообщил Мухаммед Нур, один из соавторов проекта, рохинья по национальности, из-за отсутствия документов мусульмане Мьянмы не могут удостоверить свою личность. «Речь идет о тысячах людей, которые бежали от насилия в Аракане и вынуждены искать убежища в других странах. Поскольку у них нет никаких документов, они не могут удостоверить личность в государственных учреждениях, открыть счет в банке или определить детей в школу», - сказал Нур.

По его словам, благодаря реализации указанного проекта рохинья получат определенный статус в обществе. «Власти Мьянмы не признают рохинья и смотрят на них как на кочевников, у которых нет родины. Единственное, что у них есть, - это официальные документы, доказывающие родственные связи», - пояснил соавтор проекта.

Нур добавил, что сейчас в интернете создана база данных, куда будут занесены имеющиеся у мусульман-рохинья документы. После анализа бумаг их владельцы получат удостоверения личности.


Опубликовано:11 Январь, 2018  17:01, ]]>Печать]]>
 
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