Саудовский принц лишился должности за правду об арестах

Саудовского принца сняли с занимаемой им государственной должности после того, как он опубликовал аудиозапись, опровергающую официальную версию властей королевства о причинах ареста 11 принцев в Эр-Рияде.

Принц Абдулла бин Сауд, назначенный президентом Саудовской федерации водных видов спорта в октябре, заявил, что опубликованная аудиозапись была его личной инициативой, передает İslam.az со ссылкой на ansar.ru.

Аресты произошли 4 января, их произвело элитное подразделение спецназа, подчиняющееся напрямую наследному принцу Мухаммеду бин Салману.

Согласно официальной версии событий, принцев задержали за акцию протеста против мер жесткой экономии, устроенную у королевского дворца.

Однако саудовские активисты в соцсетях утверждают, что митинг был не против экономии, а против массовых арестов принцев и отсутствия бывшего наследного принца Мухаммеда бин Наифа, сообщает Al Jazeera.

По словам принца Абдуллы бин Сауда, арестована была «лучшая молодежь страны», которой предъявили абсурдные обвинения в чрезмерной заботе о «деньгах и мирских благах».