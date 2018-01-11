Читатель спрашивает: Как должен выполнить намаз человек, живущий в немусульманской стране, который не может найти мохур?

Если в месте совершения намаза нет мохура, эту проблему можно устранить несколькими способами. Например, перед началом намаза можно принести с улицы немного чистой земли или же песка, положить на джанамаз чистую ткань или бумагу, насыпать эту землю на нее и совершать земной поклон на землю. Или же можно найти небольшой кусок камня, кирпича. Если невозможно и это, разрешается совершать земной поклон на саму бумагу. В случае необходимости можно совершать земной поклон и на асфальт. Если невозможно и это, человек может прикладывать лоб к подолу своей одежды или рукаву, но при условии, что одежда изготовлена из льна. Если одежда изготовлена из хлопка или синтетики, этого делать нельзя. Все это расписано по этапам, и переходить к следующему способу можно в том случае, если невозможно исполнить предыдущее условие.