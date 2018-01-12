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Двое палестинцев убиты израильскими военнослужащими в Газе и на Западном берегу

Двое палестинцев застрелены в четверг израильскими военнослужащими в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

Как сообщает İslam.az, об этом передает агентство WAFA.

Один из убитых - 16-летний житель сектора Газа - принимал участие в акциях протеста против решения президента США Дональда Трампа по Иерусалиму, которые проходили у пограничной полосы неподалеку от лагеря беженцев Эль-Бурейдж в центральной части анклава. Он был ранен в грудь и скончался на месте. Пострадали еще три человека, один из которых доставлен в больницу в тяжелом состоянии с огнестрельным ранением в живот.

Еще один палестинский подросток был убит в стычках с солдатами в одной из деревень к югу от Наблуса на Западном берегу.


Опубликовано:12 Январь, 2018  13:01, ]]>Печать]]>
 
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