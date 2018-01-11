Первый автосалон «только для женщин» открылся в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии открылся первый автомобильный салон, в котором продавать и покупать машину будут исключительно представительницы прекрасного пола.

Как сообщает İslam.az со ссылкой на islam-today.ru, расположен автосалон в одном из торговых центров Джидды. Выбор автомобилей там, как отмечается, будет весьма широким как в плане производителей, так и в плане комплектаций.

Купить авто здесь можно как за наличные, так и в кредит.

Напомним, указ, разрешающим жительницам Саудовской Аравии водить автомобиль король Салман подписал в сентябре минувшего года, в силу он вступил в январе. Ранее стало известно, что в одном из крупнейших вузов Эр-Рияда уже начала работать первая женская автошкола.