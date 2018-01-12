В Турции задержан "министр сельского хозяйства" ИГ

Силы безопасности в ходе спецоперации задержали в центральной части Турции главаря террористической группировки ИГ, ответственного за сферу сельского хозяйства.

Об этом сообщило в пятницу агентство Dogan.

По его данным, экстремист по имени Тарык Ахмет был арестован силами правопорядка в городе Кайсери. Вместе с ним были задержаны еще девять боевиков, передает İslam.az со ссылкой на ТАСС.

Кроме того, как отмечает Анатолийское агентство, в различных районах города Самсун, который расположен на севере республики, были схвачены не менее 10 граждан Ирака по подозрению в причастности к ИГ.