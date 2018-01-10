Трамп: исключение из правил или…?

Трамп опять в своем амплуа. Очередная цель – мигранты из Африки и Гаити, которых президент США назвал «выходцами из дыры». Естественно, мировые СМИ негодуют. Как же так? Образец демократии, который по всему миру насаждает «демократию» самыми «демократичными» методами, - и вдруг такое антидемократичное заявление?! Но полноте, господа! Чему удивляться-то? Не пора ли прекратить этот маскарад, снять маски и признать истину?..

Так уж повелось, что слово «политик» обычно ассоциируется с двуличием и ложью. Все осуждают это, бичуют там и тут. Но сам того не замечая, практически весь мир смирился с этим. Как там было у Пушкина? «Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!» Вот и простые смертные мило и добросовестно дают себя обманывать. Хотя истина и появляется иногда совсем в иной ипостаси. Так что такого сказал Трамп? Точнее, что нового мы почерпнули из сего зловещего выступления?..

Давайте признаемся честно: ничего нового! Трамп просто, без обиняков сказал то, что было и без того понятно каждому здравомыслящему человеку на этой планете. Да, именно так США и развитые страны Европы относятся к странам «третьего мира», как принято называть государства «черного континента». Да разве только США? Не будем ходить далеко за примерами, просто вспомним отношение к «лицам кавказской национальности» в России. Да, первые лица нашего северного соседа не афишируют с трибуны это отношение, не говорят об истинном положении дел, не употребляют в наш адрес общепринятые среди простого люда эпитеты (по понятным причинам мы не можем здесь приводить примеры этих эпитетов). Но сути дела это ведь не меняет. Мы то знаем реальность… Но вернемся к Америке.

Помнится, бывшие хозяева Белого дома устраивали каждый месяц Рамазан традиционные ифтары. В свое время такую идею подала Мадлен Олбрайт, первая женщина на посту госсекретаря Соединенных Штатов. Биллу Клинтону это понравилось, и сие представление продолжалось вплоть до последнего Рамазана, когда Трамп отказался лицемерно расшаркиваться перед приглашенными в Белый дом последователями Ислама. Как оценивать этот шаг мистера Дональда? У каждого свое мнение, но ни в коем случае нельзя утверждать, что предыдущие администрации пылали любовью к мусульманам, а Трамп – фригидный негодяй. Просто Трамп все вернул на круги своя: и мусульмане, и мигранты из Гаити и стран Африки для него и янки – «выходцы из дыры». Президент озвучил мнение большинства американцев, без купюр (Кстати, не именно ли эта тактика помогла ему выиграть президентскую гонку у Хиллари Клинтон?). Вот и все дела. Может для кого-то это стало новостью, может кто-то пережил шок. Ну, и напрасно! Не надо было питать иллюзий на счет американских сказок о равенстве наций и рас. И впредь – не надо. Трамп – достойный продукт заокеанского общества, олицетворение его реалий, он не исключение из правил, он – само правило... Так было, так есть, так будет и завтра…

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