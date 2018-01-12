Читатель спрашивает: Как передается сейидство? Считается ли сейидом человек, у которого сейидом была лишь мать?

Сейидство передается по наследству. Сейидами считаются представители рода Хашима - прадеда Его Светлости Мухаммада (с). В более узком контексте сейидами считаются потомки детей Госпожи Фатимы (с.а) и имама Али (а). Сейидство передается по отцовской линии. Но сейидство своим потомкам передает лишь сын. Указания в шариате для сейидов применяются к тем, кому сейидство досталось по отцовской линии. Лицам, у которых сейидами являются лишь матери, но не отцы, не полагается доля сейида из хумса. По традиции, лиц, у которых сейидами были матери, называли «мирза».