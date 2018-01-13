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Pезультаты эксперимента, в котором девочки и мальчики 3 года учились раздельно

Уже в садике мальчики и девочки играют в разные игры, мыслят по-разному. В школе № 34 Свердловской области учителя решились на необычный эксперимент.

Школа № 34 города Каменска-Уральского поделилась первыми результатами эксперимента, который начали в 2014 году. Педагоги в экспериментальных классах уверены — детям так лучше.

У детей раздельное обучение, но смешанное воспитание — только во время уроков порознь. Все остальное время: на переменах, на физкультуре, в столовой, на экскурсиях и внеклассных мероприятиях ребята общаются вместе.

Во многих школах с раздельными классами мужские классы стараются ориентировать на спорт, например хоккей, и привлекать к обучению больше мужчин: ОБЖ, физкультура, тренеры спортивных школ — чтобы ребята брали правильный пример с мужчин. Правда, найти мужчину на роль классного руководителя пока проблематично.

Девочкам стараются организовать уроки по хореографии и рукоделию или проводить занятия в местном Доме творчества.

Мальчики и девочки отвлекаются друг на друга

Психологи хорошо знают, что если среди учащихся есть представители противоположного пола, то любой мальчик или девочка, пусть даже неосознанно, будут пытаться произвести впечатление и отвлекаться от урока, падает концентрация внимания.

В смешанных классах у мальчиков ломается мужское начало

И родители, и ученые знают — в раннем возрасте мальчики умственно и физически на 2–3 года отстают от своих сверстниц: у них левое полушарие созревает медленнее. Поэтому система обучения в школах ориентирована на девочек. Позорно и унизительно, что над тобой смеются, когда отвечаешь у доски. Так развивается комплекс неудачника и появляется агрессия по отношению к сверстникам и к старшим.

Для мальчиков естественно стремление к риску, испытание на силу воли и духа, жажда быть первым, быть героем, самому принимать решения. Как воспитать настоящих мужчин, если их заставляют повторять готовые решения и сидеть смирно?

Девочки любят конкретику и четкий алгоритм

В гендерных классах учителям легче учитывать психологию полов. Девчата застенчивы в общении и прилежны в обучении. Им важны детали и сам процесс. Хотя они хорошо усваивают типовые задания, легко справляются по заданному алгоритму и успевают выполнить больше заданий, они стесняются мальчиков и порой класс напоминает пустую комнату.

В отсутствие мальчиков девчата чувствуют себя более непринужденно, не боятся поднимать руку, ошибиться, с удовольствием помогают друг другу, причем без всяких насмешек.

Мальчикам важен смысл, а не правила и готовые решения

Мальчишки должны сами добывать себе знания. Они не выполняют задание по шагам, а стараются додуматься и сделать сами, они хотят сами вывести правило из того, что сказал учитель. Поэтому каждое задание — это приключение. Их восприятие более целостное, образное, эмоциональное. Мальчику нравятся вопросы проблемного характера, и он активно вовлекается в поиск решений, чтобы ответить первым.

Девочки за «коллективные» задачи

В экспериментальных классах заметили, что девочки хорошо работают в коллективных задачах. Они сразу распределяют роли, много советуются друг с дружкой и вместе находят решение. В индивидуальных заданиях ведут себя нерешительно, даже если знают правильный ответ.

Еще учителя заметили, что девочку всегда нужно хвалить, даже за ошибки, иначе она может закрыться и в следующий раз побоится ответить. Мальчики такого подхода не поймут.

В мальчиковых классах ребята реализуют свои лидерские качества

В отсутствие девчат мальчики не стесняются говорить то, что думают, высказывать свои мысли, даже если они идут вразрез с общепринятыми. И хотя постоянный шум и выкрики — это норма, учителя заметили, что у ребят в экспериментальных классах меньше агрессии. При девочке каждый мальчик пытается самоутвердиться. Здесь же все равны и его попытки самоутвердиться можно направить на развитие лидерских качеств.

Еще любопытное замечание: все ребята ведут себя достойно. Когда к мальчишкам перешел ученик из общего класса, где он больше всех дрался, ребята сами его очень быстро перевоспитали.

Уважение к учителю в гендерных классах выше

В гендерных классах девочки легче идут на контакт. А мальчикам, когда не перед кем покрасоваться, нет смысла препираться с учителем. К ним сложнее найти подход, зато потом они более преданны учителю.

Клaccнaя pyкoвoдитeльницa пpивeлa такой пример: однажды oнa зaбылa напомнить мальчикам пpo гeнepaльнyю yбopкy. Когда на следующий день она yвидeлa идeaльнo вымытый клacc, ребята cкaзaли: «Bы вooбщe пo этoмy пoвoдy нe пepeживaйтe! Mы yжe взpocлыe!»

В раздельных классах у детей лучше здоровье и осанка

Заведующая кафедрой педиатрии Амурской медакадемии Елена Романцова отметила, что у детишек стала лучше не только психика, но и здоровье. В мужском классе мальчики не сутулятся. Мониторинг здоровья, проведенный медиками, показал, что дети стали реже болеть.

Замечено, что в смешанных классах первые полгода дети теряют в весе — результат стресса и адаптации. В раздельных классах такого не происходит.

Количество отличников в раздельных классах значительно выросло

Из интервью с доктором В.Ф. Базарным: «Девочкам и мальчикам интересны разные вещи. Я читаю им одну и ту же сказку, но девочек впечатляют одни образы, смыслы, чувства, а мальчиков совершенно другие. Учитель не может удержать интерес в смешанных классах, приходится принуждать, давить. Во главу ставится послушание, дисциплина и наказание двойками. На этом, к сожалению, построены все школы. До разделения отличников было примерно 3 %, после разделения успеваемость поднялась в 8–10 раз».

Эксперимент удался, хотя есть и противники

У гендерного подхода к обучению есть не только сторонники, но и противники. Некоторые считают, что это шаг назад в отношении полового созревания. На этот вопрос директор школы ответила, что проблема — это как раз чрезмерно много совместной деятельности, дети теряют гендерную идентичность.

Кто-то говорит, что это первый шаг к расизму и делению по умственным и физическим признакам. Есть даже мнение, что мальчишеский класс — питательная среда для воспитания будущих маньяков. Опыт параллельно-раздельного обучения говорит об обратном, и пока что все нападки не выдерживают критики. Ведь ребята достаточно общаются вне класса.

adme.ru


Опубликовано:13 Январь, 2018  11:05, ]]>Печать]]>
 
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