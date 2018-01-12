Европа объявила мусульман захватчиками

Если верить специалистам по народонаселению и миграционным процессам, доля выходцев из исламских стран в Евросоюзе к середине этого века достигнет чуть ли не половины всего европейского населения. Но с ростом числа мигрантов в Европе неуклонно растет и уровень исламофобии, передает İslam.az со ссылкой на haqqin.az.

Еще в начале ХХI века на Стокгольмском международном форуме по борьбе с нетерпимостью были предприняты шаги для официального утверждения исламофобии наряду с ксенофобией и антисемитизмом как формы расовой нетерпимости. На основании этого международного документа турецкий парламент на днях учредил комиссию для расследования ситуации с исламофобией в Австрии, Германии, Франции и Бельгии, являющихся членами ЕС. Как считают турецкие политики, именно в этих странах «наиболее выражены проявления исламофобии». Причем если раньше случаи недоброжелательности по отношению к мусульманам наблюдались на бытовом уровне, то ныне политики и общественные деятели европейских стран позволяют себе откровенно злобные выражения о выходцах с Востока.

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что страна не будет принимать беженцев из мусульманских стран, назвав их «захватчиками. «Мы считаем, что большое количество мусульман может привести к созданию «параллельных обществ». Мы этого не хотим. И не хотим, чтобы нас к этому принуждали», — добавил политик.

По-другому смотрит на ситуацию аналитик бельгийского центра Thinkout Бекир Гюнеш. В интервью агентству «Анадолу» он заявил, что живущие в Европе мусульмане сталкиваются не только с прямыми нападениями, но и с растущим числом случаев ограничения их прав или посягательств на это.

Гюнеш утверждает, что действия спецслужб, направленные на борьбу с терроризмом, в основном касаются именно мусульман, что несет с собой риск ограничения прав граждан по религиозному признаку и узаконенную дискриминацию.

«Только за минувший год негативное отношение к мусульманам в Великобритании выросло на 9 процентов, в Испании и Италии - на 8, в Греции - на 12 процентов. Это достаточно серьезные показатели, указывающие на то, что пропаганда была и остается главным действенным политическим инструментом, посредством которого определенные силы на Западе, в США и Европе навязывают международному сообществу собственное видение ислама и восприятие мусульманского мира - как врага христиан», - считает турецкий эксперт.

Следует отметить, что глава Азербайджана Ильхам Алиев назвал исламофобию одной из самых серьезных угроз в мире, которую Азербайджан решительно осуждает. Президент подчеркнул, что связывать ислам с террором - ошибочный и предвзятый подход.

«Больше всего от террора страдают именно мусульманские страны. Мы должны продолжить поощрение ценностей ислама, который является религией мира, милосердия, терпимости и справедливости», — подчеркнул глава Азербайджана.

Решение турецкого парламента о создании специальной комиссии по исламофобии призвано определить степень ее распространения в Европе, если, конечно, европейцы разрешат провести объективное расследование.