В Агдаме село подверглось обстрелу со стороны ВС Армении

Формирования Вооруженных сил Армении подвергли обстрелу село Агдамского рйона, расположенное близ линии соприкосновения войск.

Как сообщает карабахское бюро Report, обстрелу подверглось село Мирещяли, расположенное напротив двух других оккупированных сел Шыхлар и Орта Гаравенд Агдамского района.

Обстре был произведен мелкокалиберным оружием. Пули повредили частные дома и технику.

Согласно информации представителя исполнительной власти села Магерама Гулиева, наряду с крышами нескольких домов, был поврежден и трактор жителя села Эльмана Мамедова.

Противник прекратил обстрел территории после ответного обстрела ВС Азербайджана. В данный момент ситуация в селе относительно спокойная.