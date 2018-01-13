Читатель спрашивает: Должна ли женщина при выполнении пропущенных богослужений учитывать дни менструации?

Обязательные богослужения, такие, как намаз и пост, пропущенные без уважительной причины, следует впоследствии восполнить. Но в некоторых случаях в этом нет необходимости. Один из таких случаев – это пропущенные намазы в дни менструации у женщин. Но если из-за менструации женщина не смогла соблюдать посты в некоторые дни месяца Рамазан, то после очищения ей следует восполнить их до следующего Рамазана. Если женщина не выполняла богослужения в течение нескольких лет, но затем начала их выполнять, то ей не следует учитывать дни менструации при восполнении намазов, но для пропущенных постов месяца Рамазан это не учитывается, она должна восполнить пост месяца полностью. Период менструации в прошлом она должна учитывать исходя из нынешнего состояния. То есть, дни менструации в прошлом следует учитывать приравненным к дням менструации в настоящем.