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В пригороде Дамаска за 2 месяца погибли 329 человек

В пригороде Дамаска Восточной Гуте за два месяца погибли 329 мирных жителей, в том числе 79 детей и 54 женщины.

Как передает Islam.az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом говорится в отчете Сирийской правозащитной сети (SNHR).

Согласно отчету, в подконтрольной оппозиции Восточной Гуте с 14 ноября 2017 по 11 января 2018 годов в результате авиаударов и наземных операций сил Асада погибли 297 человек, в том числе 71 ребенок и 41 женщина.

В результате ударов ВКС России погибли еще 32 человека, в том числе восемь детей и 32 женщины.

За отчетный период в Восточной Гуте совершено 20 массовых убийств. 17 из них совершили силы режима Асада, три – ВКС России.

В Восточной Гуте за два месяца нанесены удары по восьми мечетям, четырем школам, шести больницам и 13 рынкам.


Опубликовано:15 Январь, 2018  10:08, ]]>Печать]]>
 
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