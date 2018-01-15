Число погибших в результате двух взрывов в Багдаде составило 121 человек

По меньшей мере 121 человек погиб, еще множество пострадали в результате двух взрывов, прогремевших cегодня в Багдаде. Как сообщает İslam.az со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в МВД Ирака.

Один из взрывов осуществлен террористом-смертником.