Мобильная версия Azərbaycanca
По меньшей мере 121 человек погиб, еще множество пострадали в результате двух взрывов, прогремевших cегодня в Багдаде. Как сообщает İslam.az со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в МВД Ирака.
Один из взрывов осуществлен террористом-смертником.
Глава МИД: Россия удовлетворена стратегическим партнерством с Азербайджаном
Число погибших в результате двух взрывов в Багдаде составило 121 человек
В пригороде Дамаска за 2 месяца погибли 329 человек
Должна ли женщина при выполнении пропущенных богослужений учитывать дни менструации? Ислам в вопросах
Более 15 боевиков ИГ уничтожены в результате ударов с воздуха в Афганистане
В Агдаме село подверглось обстрелу со стороны ВС Армении
Европа объявила мусульман захватчиками Аналитика
Власти Сенегала и Ботсваны вызвали послов США для разъяснения высказываний Трампа
Pезультаты эксперимента, в котором девочки и мальчики 3 года учились раздельно
Как передается сейидство? Ислам в вопросах
Около 300 палестинцев пострадали во время стычек с полицией
Трамп: исключение из правил или…? Реакция İslam.az
Двое палестинцев убиты израильскими военнослужащими в Газе и на Западном берегу
Греческий закон о шариате вызвал дипломатический спор с Анкарой
Путин назвал Ким Чен Ына грамотным и зрелым политиком
Как должен выполнить намаз человек, живущий в немусульманской стране, который не может найти мохур? Ислам в вопросах
Дональд Трамп назвал африканских мигрантов "выходцами из дыры"
Саудовский принц лишился должности за правду об арестах