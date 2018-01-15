Турция осудила планы США по созданию "сил безопасности" в Сирии

Официальная Анкара осуждает планы США по созданию "сил безопасности границы" в Сирии, говорится в полученном РИА Новости заявлении МИД Турции.

"Продолжение сотрудничества США с YPG, которое противоречит их собственным обязательствам, подвергают риску нашу нацбезопасность и территориальную целостность Сирии, и это неприемлемо. Осуждаем упорство США в этом ошибочном подходе и еще раз напоминаем, что Турция решительно настроена на устранение любых угроз по отношению к ней и имеет для этого все возможности", — говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

Как передает İslam.az, проамериканская антитеррористическая коалиция создает на подконтрольной территории в Сирии так называемые "силы охраны границы". В этом процессе также принимают участие YPG, заявил ранее изданию Defense Post представитель пресс-службы коалиции Томас Вил.

"В настоящее время на первом этапе проходят подготовку примерно 230 человек, конечная цель — создать численность сил примерно в тридцать тысяч человек", — рассказал он.

По словам Вила, силы охраны границы будут развернуты вдоль долины реки Евфрат — на западной окраине сирийской территории, которую контролирует YPG, а также вдоль иракской и турецкой границ.

YPG при активной поддержке США сформировали в 2015 году, как тогда заявлялось, для борьбы с ИГ. Группировка, которая состоит в основном из сирийских курдов, а также из некоторых арабских племен, получала вооружение от коалиции.