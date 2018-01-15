Власти ОАЭ задержали катарского принца

Шейх Абдулла бен Али аль-Тани — член правящей эмирской фамилии Катара — опубликовал видео, в котором рассказал, что его насильственно удерживают в Объединенных Арабских Эмиратах. Господин аль-Тани возлагает вину за это на наследного принца Абу-Даби шейха Мохаммеда, сообщает «Коммерсантъ».

Власти ОАЭ отрицают обвинения. Как передает ВВС, глава Центра по противодействию экстремизму Абу-Даби Али Рашид аль-Нуайми заявил, что свобода передвижения шейха не ограничена.

Абдулла бен Али аль-Тани выступал во время дипломатического кризиса вокруг Катара в качестве посредника на переговорах. Напомним, тогда восемь арабских стран разорвали с эмиратом отношения.