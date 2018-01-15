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Мусульмане полтора века опекают синагогу

Мусульмане вот уже 161 год заботятся об исторической синагоге Бет-Эль, расположенной в Калькутте (Индия).

Нынешний попечитель синагоги, мусульманин по имени Гурфан, унаследовал свои обязанности от отца, который следил за иудейским культовым сооружением более 4 десятилетий.

За это время иудейское население города значительно уменьшилось в размерах, и все же мусульманская община решила не бросать синагогу, сообщает İslam.az со ссылкой на ansar.ru.

Недавно в синагоге сделали ремонт и поменяли обстановку, на ее юбилей пришли члены иудейской общины и их друзья, в том числе, мусульманки-ученицы иудейской школы для девочек, существующей в Калькутте с 1881 года.

Раввин синагоги Тцви Ривкин, живущий в 1200 милях от нее, признателен мусульманам за заботу об иудейском храме. – «Это очень логично, что дети Авраама – иудеи и мусульмане – нашли общий язык в таком религиозном месте».


Опубликовано:15 Январь, 2018  18:35, ]]>Печать]]>
 
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