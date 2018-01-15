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Палестинец погиб в столкновениях с израильскими военными

Палестинец погиб в столкновениях с израильскими военными на Западном берегу реки Иордан.

Как передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило министерство здравоохранения Палестины.

Волна протестов на палестинских территориях продолжается уже полтора месяца, начавшись в ответ на решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

"Молодой палестинец 24 лет был застрелен в ходе столкновений с израильскими военными в районе города Калькильи", — говорится в пресс-релизе министерства.

Еще один палестинец госпитализирован с ранением в голову, которое представляет угрозу для его жизни, сообщили медики.


Опубликовано:16 Январь, 2018  09:48, ]]>Печать]]>
 
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