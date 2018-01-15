Читатель спрашивает: Можно ли совершать малое и большое омовение в ванной комнате, если использованная вода сливается в канализацию?

Для верности малого и большого омовений существуют определенные условия, о которых подробно сказано в соответствующей литературе. Например, вода должна быть без примесей, не должна быть незаконно присвоенной. А случай, который описан в вопросе, не является грехом. Вода, использованная для малого и большого омовений, может стекать куда угодно, и это никак не влияет на верность омовений. Правда, в некоторых источниках написано, что желательно, если эта вода не будет сливаться туда же, куда сливается и вода туалета. Но это желательное деяние, а не обязательное. Если есть возможность и соответствующие условия, можно собрать эту воду и слить в чистое место.