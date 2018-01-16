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Палестина отказалась признать Израиль государством

Израиль не является больше государством для Палестины.

Как передает İslam.az со ссылкой на «РТ», решение было принято на заседании Организации освобождения Палестины.

Центральный совет поручил Исполнительному комитету (ООП) "заморозить" признание Израиля государством до тех пор, пока он не признает государством Палестину в границах 1967 года, а также не прекратит колонизацию и не отменит аннексию Восточного Иерусалима.

Напомним, ранее палестинский лидер Махмуд Аббас обвинил Израиль в том, что он своей политикой нарушил соглашения 1993 года, на их основании работают органы палестинского самоуправления, а также строятся планы по ближневосточному урегулированию.


Опубликовано:16 Январь, 2018  11:28, ]]>Печать]]>
 
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