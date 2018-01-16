Рамзан Кадыров подарил дом перевезенной из Азербайджана 104-летней женщине

Глава Чечни Рамзан Кадыров поселил в Чечне пожилую женщину, найденную в приюте в Азербайджане, региональный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова подарил ей новый дом в Грозном.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, в начале января МВД Азербайджана сообщило, что направило в Чечню и Дагестан запросы, после того как 104-летнюю Мадину Алиеву нашли в беспомощном состоянии на западе республики. Женщина утверждала, что она является уроженкой Дагестана и чеченкой по национальности. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что перевезет женщину в Чечню, независимо от того, где она проживала раньше, поскольку она нуждается в заботе. После решения организационных вопросов посольством России в Азербайджане представители Кадырова доставили женщину в Чечню.

«104-летняя Мадина Алиева обрела свой дом в Грозном, который ей выделил фонд им. Ахмат-Хаджи Кадырова. Он расположен в Октябрьском районе, ключи и документы женщине вручили представители руководства республики»,- говорится в сообщении. По его словам, дом со всеми удобствами обставлен мебелью, имеется вся необходимая техника и инвентарь.