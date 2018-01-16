“Армия” США из террористов - над Турцией нависла угроза

События на Востоке, в том числе в Сирии и Ираке, являются ничем иным, как столкновением интересов, которые весьма красноречиво характеризуется пословицей “Шила в мешке не утаишь”, поскольку постепенно проясняются действия террористических группировок ИГ, крыльев ПКК - YPG и PYD в Сирии, их цели, а также цели, преследуемые в создании и наличии подобных группировок в этой стране. Так или иначе, ожидания относительно создания ИГ оправдываются. Цель создания подобных террористических группировок – раздробить Сирию и Ирак, создав мелкие “государства”, отвечающие интересам внешних сил в регионе, управление ими, контролируя тем самым регион; нарушить территориальную целостность и стабильность в Турции, очернить ислам, создав ассоциации между им и ИГ.

Накануне США изъявили намерение создать 30-ти тысячную армию в Сирии, состоящую из террористов PYD/YPG. По утверждению Белого Дома, “вооруженное соединение” будет обеспечивать безопасность границ. Об этом заявил Томас Вилл, пресс-секретарь коалиции под руководством США, созданной во имя борьбы с террористической группировкой ИГ в Сирии и Ираке. В заявлении подчеркивается, что вооруженное формирование, которое будет создано коалицией совместно с Демократическими силами Сирии (ядро которых составляют PYD/YPG), будет призвано защищать границы Ирака и Турцию, а также границу, простирающуюся вдоль Евфрата. По словам Т.Вилла, международная коалиция действует совместно с ДСС: “На начальной стадии к учениям привлечены 230 человек, но цель – создать 30-ти тысячное вооруженное формирование”. Он отметил, что формирование будет дислоцировано на западе подконтрольных ДСС территорий, в том числе вдоль границ Ирака и Турции. Подобное действие США расценивается как официальное налаживание дипломатических связей с террористической организацией на севере Сирии. Иными словами, Белый Дом закладывает фундамент новой автономии, или нового государственного устройства в Сирии. В перспективе велика вероятность преобразования этого нового государственного устройства в систему управления наподобие курдской автономии на севере Ирака. Ввиду того, что эта террористическая группировка будет контролировать приграничный с Турцией район, наибольшее беспокойство выражает именно официальная Анкара. В связи с этим временный поверенный в делах США в Анкаре был вызван в МИД Турции для разъяснений. Разумеется, подобное намерение официальный Вашингтон озвучил на фоне заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о намерении турецкой армии провести в ближайшее время военную операцию в Африканском регионе Сирии, подконтрольном PYD и YPG.

Население Африн составляет 500 тыс. человек, 50% которого арабы, 42% - курды, 8% - туркманы. Воспользовавшись представленной возможностью, террористические группировки в регионе, подвергают пыткам инакомыслящих туркманов и арабов, принуждая их покинуть Африн. Стоит отметить, что протяженность границы между Турцией и Сирией составляет 911 км. Официальная Анкара неоднократно изъявляла намерение обезопасить границу от террористов.

Нужно отметить, что согласно договоренности, достигнутой тремя странами-гарантами – Турцией, Ираном и Россией в столице Казахстана – Астане в 2017 году, живая сила и техника вооруженных сил Турции размещена в сирийской провинции Идлиб. На шестой встрече в Астане регион был объявлен “бесконфликтным”. Наблюдатели трех стран-гарантов будут контролировать указанный регион. Их основная миссия – предотвратить нарушение режима прекращения огня между силами правящего режима Б.Асада и оппозиционными силами. Турция, Иран и Россия направят в регион по 500 наблюдателей. Турецкие военные будут обеспечивать внутреннюю безопасность Идлиба, а российские – внешнюю. Напомним, что Идлиб граничит с турецкой провинцией Хатай. На прошлой неделе силы Б. Асада подвергли ракетному удару расположения турецких войск в Идлибе. Турция попросила Иран и Россию выполнить взятые на себя обязательства. Официальные Тегеран и Москва не осудили Б.Асада за подобные действия. Они ограничились заявлением о том, что военная операция велась не на территории дислокации турецких военнослужащих. Приграничный с Турцией Африн контролируется PYD/YPG. А эта провинция располагается на границе с турецкой провинцией Хатай. Укрепление при содействии США террористической группировки ПКК в этой провинции в перспективе может вызвать серьезное беспокойство у Турции. Можно предположить, что террористы способны с позволения России и Ирана напасть на подконтрольные Турции Идлиб и Аль-Баб. Наиболее опасным для Турции сценариев станет утрата провинции Хатай на Средиземноморском побережье. Иными словами, напав на турецкую провинцию Хатай, поддерживаемая США террористическая группировка получит выход к Средиземному морю. Предположим, эта террористическая группировка, не сумев пробраться в контролируемые Россией и Ираном провинции Халеб и Латакию, в перспективе затевает нападение на Турцию через Африн. Это означает, что в дальнейшем на повестке вновь окажется нереализованное намерение на севере Ирака. Иными словами, не исключено, что создаваемая США 30-титысячная военизированная “армия” служит именно этой цели. Вашингтон, Москва и Тегеран утверждают, что территории Сирии и Ирака очищены от террористов ИГ. В таком случае, какую границу и от кого будет защищать 30-ти тысячная “войско” под эгидой США? Или США и его союзники считают ДСС “государством”?

Этот вопрос в своем выступлении два дня назад отметил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган: “Благодаря операциям “Щит Евфрата” мы разделили надвое коридор, используемый террористами в Сирии, сокрушив их. Проведя операции в сирийской провинции Идлиб, мы сокрушили и западное крыло этого коридора. Если террористы в Африне не сдадутся, мы и там сокрушим их. Если не будут исполнены данные нам обещания, мы решим проблему собственными силами. Мы продолжим нашу борьбу до полного искоренения террористической группировки. Спустя неделю все увидят, что мы намерены предпринять". Эрдоган заявил, что турецкая армия уничтожила 3 тыс. террористов ИГ на территории от сирийской провинции Джераблус до аль-Баба: “Если понадобится, мы уничтожим еще 3 тыс. террористов. Осуждающие нас пусть обратят взоры на себя. Мы не намерены жертвовать ни крупицей этой страны, ни одним сыном этой нации”. Обратившись к своим союзникам, президент Турции заявил: "Я продолжаю испытывать наших союзников, потворствующих террористическим организациям в Сирии. США направили террористам Сирии 4 900 грузовых машин с оружием. Нам известно об этом, какое же это за союзничество?! Мы также осведомлены о разгрузке террористам 2 самолетов, до отвала забитых оружием. Часть поставленного ими оружия уже продается на черном рынке, другая же часть используется против нас. Мы хотим проводить нашу политику в регионе совместно с США. Однако это желание не должно быть односторонним. Пригревший змею на груди должен признать тяжелые последствия подобных действий. Если США так стремятся в змеиное логово, то это их личное дело”. Президент Турции заявил о том, что официальная Анкара в сирийском вопросе не будет сотрудничать со странами, дававшими лживые обещания и не исполняющими взятые на себя обязательства:“В Сирии не осталось дел, которые мы могли бы выполнить вместе с ними”.

Разумеется, происходящее на границе с Турцией представляет небольшой интерес для России и Ирана. Россия взяла под сферу своего влияния одну провинцию на западе Сирии. Иран и Башар Асад стремятся защитить территории на востоке Сирии вплоть до границы с Ираком. Поэтому стремится сохранить контроль над дорогой Тегеран-Багдад-Дамаск-Бейрут. Это повышает вероятность подтверждения слов премьер-министрам Израиля Беньямином Нетаньяху о направлении Ираном 100 тыс. бойцов в Сирию. Последние события в Африне побудили Турцию четко следовать плану действий. А это означает подготовку к реализации заявления Эрдогана о том, что “Мы можем внезапно войти в Африн”. В любом случае, вполне естественно антитеррористическая зачистка Турции вдоль границы с Сирией, поскольку интересы по Сирии уже известны. Страна производит впечатление поделенной на сферы влияния. Стремление Турции в подобных условиях сохранить неприкосновенной свою территориальную целостность и уберечь суверенность вполне закономерны, потому как ни одна страна не отдаст ни пяди своей земли террористам. Бомбардировка турецких войск в Идлибе показала, что в сирийском вопросе Россия и Иран не могут считаться надежными союзниками Турции, поскольку эти страны, не имея границ с Сирией, стараются воспользоваться ситуацией для противодействия США. Есть вероятность, что в будущем они воспользуются этим для политических торгов.

Стоит отметить, что США не признают легитимность сочинских встреч по сирийскому кризису между Россией, Ираном и Турцией. Официальный Вашингтон утверждает, что встреча не имела мандат ООН, а значит не имеет юридический статус.

Таким образом, террористы, защищаемые и обученные США, верховодят на турецко-сирийской границе. Судя по происходящему, в данном вопросе Турцию не поддерживают ее дальние и ближние союзники. Таким образом, как и сотню лет назад, Турция самолично будет оберегать свою территориальную целостность от посягательств.

Источник: "Report"