Остановит ли новый закон торговлю местами на кладбищах?

В начале января этого года в статью 4 закона «О муниципалитетах» были внесены поправки, в соответствии с которыми создание кладбищ и управление ими отныне возлагается на муниципалитеты. Муниципалитеты также должны будут оказывать помощь родственникам умерших в организации похорон.

Как сообщает İslam.az со ссылкой на haqqin.az, незадолго до этого заведующий отделом экспертизы религиоведения Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Нахид Мамедов анонсировал нововведение, сообщив, что правительство Азербайджана работает над специальным постановлением о похоронных ритуалах.

«При каждом муниципалитете будет создан отдел по управлению местными кладбищами. Неимущим гражданам, не имеющим возможности за собственные средства организовать похороны своих родных, это учреждение будет предоставлять материальную помощь», - отметил Н.Мамедов.

Между тем в странах Европы помимо муниципальных кладбищам существуют и частные. В то время как ритуальные услуги на муниципальных кладбищах осуществляются полностью за счет органов самоуправления, на частных места для захоронения сдаются в аренду родственникам усопшего за достаточно высокую плату и ритуальные услуги также носят платный характер.

Управление кладбищами города Баку осуществляет Трест по оказанию услуг гражданам. Для получения места для захоронения гражданам Азербайджана нужно внести в качестве пошлины 63 маната. Иностранным гражданам за получение места на кладбище необходимо выплатить 79 мантов. Но это официальная плата, фактически же места на кладбищах стоят намного дороже. Чтобы захоронить усопшего родственника в черте города нужно дать сотрудникам упомянутого треста сверх официального сбора еще до 3 тысяч манатов. На кладбище, расположенном в поселке Батамдар, стоимость места захоронения составляет 2 тысячи манатов. На Гюнешлинском это обойдется дешевле – в 1500 манатов.

Обеспечит ли передача кладбищ в ведение муниципалитетов бесплатными местами для захоронений? Будет ли покончено с торговлей мест на кладбищах?

Судя по высказыванию заведующего отделом муниципалитета поселка Бакиханов Сабунчинского района Кямрана Гарибова, несмотря на специальное постановление Кабмина, на бесплатное захоронение умерших родственников даже малоимущим вряд ли следует рассчитывать.

«Нашему муниципалитету с трудом удается собирать лишь 70 % муниципальных налогов. У нас нет средств для содержания кладбищ», - заявил он.

Председатель Говсанинского муниципалитета Сураханского района Эльбрус Халилов вообще считает передачу кладбища в ведении муниципалитетов нецелесообразной, и тоже по причине финансовой несостоятельности

«Нам не удается собирать даже муниципальные налоги. Имеющееся на территории Говсаны кладбище сейчас находиться в ведении Исполнительной власти. Если его отдадут в подчинении нашего муниципалитета, то нам придется брать деньги за предоставление места для захоронения», - честно признался председатель муниципалитета.