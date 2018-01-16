Экс-лидер Каталонии присягнул на верность Испании

Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон присягнул на верность Конституции Испании и региональному уставу, чтобы получить депутатский мандат по итогам выборов в автономии 21 декабря прошлого года, сообщает агентство EFE.

По его информации, до учредительного заседания парламента Каталонии, намеченного на 17 января, избранные депутаты от политических сил должны были представить, среди прочего, письменное обещание соблюдать устав и Конституцию страны. Пучдемон отметил, что присягнул на верность "из-за юридических требований".

"Я обещаю действовать с полной верностью воле народа Каталонии", - заверил бежавший в Бельгию экс-глава автономии.

Напомним, испанская прокуратура обвиняет Пучдемона в бунте, мятеже и растрате. Суд королевства выдал ордер на его арест на случай, если он вернется в страну. Экс-лидер Каталонии может попытаться вновь занять пост главы автономии дистанционно по видеосвязи либо же с помощью представителя.